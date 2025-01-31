Шрамы, гематомы и следы насилия вдруг стали входить в моду. Как это произошло и почему это опасно?

В сети учат, как делать макияж с гематомами и шрамами, а на мировые подиумы выходят забинтованные модели в кровавых пятнах. Все это проявление новой тенденции в индустрии красоты на эстетизацию боли. Как боль романтизируют и выводят в тренды и почему тренд «боль — это красиво» может привести к тому, что люди могут перестать воспринимать настоящую человеческую боль — в материале «Ленты.ру».

«Боль нужна нам, чтобы выжить»

Эстетизация боли уходит корнями в далекое прошлое, когда бьюти-процедуры часто были связаны с реальными физическими страданиями. В Dazed отмечают, что подобное мышление отражается во фразе «красота требует жертв» (Il faut souffrir pour être belle), которая была распространена во Франции в 1800-х годах. Выражение оправдывало физические страдания, на которые женщины готовы ради соответствия тем самым стандартам красоты.

Есть и другая сторона: боль часто служит ориентиром для творцов. Разбитое сердце вдохновляет авторов на проникновенные баллады, трагедия становится темой в литературе и кино, страдания — объектом искусства. Романтизация боли не обошла стороной и модную индустрию.

Показ Natasha Zinko на Неделе моды в Лондоне в сентябре 2024 года Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

Модели бренда La Maskarade демонстрируют на подиуме фальшивые шрамы, дизайнеры Avavav представили публике образы с кровавой одеждой, а модельеры марки Natasha Zinko дополнили наряды манекенщиц бинтами и фейковыми синяками.

Вопреки массовости, подобные показы нередко вызывают негативную реакцию. Так было с дефиле Crash бренда Mowalola, где манекенщицы вышли на подиум со шрамами, синяками и пластырями. Шоу, в котором в том числе приняла участие россиянка Ирина Шейк, вызвало шквал критики со стороны благотворительных организаций Refuge и Women’s Aid из-за гламуризации насилия.

Впоследствии дизайнер Мовалола Огунлеси отреагировала на негативный отклик. «Мы бежим от боли, но боль нужна нам, чтобы выжить», — написала она в X. По ее словам, коллекция не прославляет насилие, а, напротив, рассказывает о человеческой стойкости.

Ирина Шейк на показе Mowalola Фото: Camera Press / Legion-media.ru

По мнению мастера визажа Тильды Мейс, многие художники в своих работах выражают боль, поскольку зрители больше реагируют на эмоционально заряженное искусство: «Я думаю, что создание дискомфорта в образе дает нам возможность перешагнуть черту нормальности и комфорта, забредая на новую территорию, на которой мы проверяем, как реагируют другие».

Мы все хотим что-то почувствовать Тильда Мейс художница по макияжу

Блогеры также все чаще экспериментируют с имитацией травм в своих публикациях. В соцсетях, например, распространились хештеги #BloodMakeup («макияж с кровью») или #BruisedBeauty («красота с синяками»), которые демонстрируют художественную интерпретацию боли: фейковые синяки, шрамы и даже следы крови. В Корее же и вовсе обрели популярность татуировки с глубокими шрамами и фиолетовыми синяками.

Чем опасна нормализация боли в искусстве?

Новая тенденция вызывает нравственный конфликт: созданные в целях самовыражения изображения травм и боли смешиваются в сети с реальными фотографиями и видеороликами, на которых люди действительно страдают. Сопоставление эстетически приятных образов боли с достоверными изображениями травм поднимает проблемные вопросы.

Укусы на руке певицы Билли Айлиш Фото: @billieeilish

Пока одни высоко оценивают художественность фейковых образов, многие люди испытывать дискомфорт, особенно те, кто сталкивался с аналогичной травмой. Восхваление такого типа красоты может обесценивать серьезность и реальность боли, превратив подлинные страдания в простое визуальное сопровождение.

Более того, прославление боли в красоте может формировать нездоровое отношение к страданию в целом. Терпимое отношение к дискомфорту ради привлекательности нередко приводит к нереалистичным стандартам красоты. Нормализация признаков насилия усугубляет и проблемы с восприятием тела, особенно среди молодежи, которая находится под наибольшим влиянием массовой культуры.

В книге «О боли других» Сьюзен Сонтаг рассказывает, как постоянное наблюдение страданий, реальных или инсценированных, отдаляет зрителя от истинной боли, стоящей за изображением

Писательница Дженнифер Гуд называет эстетизацию боли «усталостью от сострадания». «Большинство из нас ежедневно сталкивается с потоками ужасающих образов, и если через некоторое время мы перестаем чувствовать потребность отвести взгляд, то это не потому, что мы стали бесчувственными. Все как раз наоборот: мы стали слишком чувствительными, — объясняет она. — Сводя раны к поверхностной красоте, зрители ограждаются от более глубоких травм, которые несут в себе эти образы».

Существует тонкая грань между изучением боли и ее коммерциализацией. Не все синяки и шрамы являются следствием насилия (как, например, от тату или пирсинга), такие стилизованные изображения могут романтизировать страдания. Сонтаг предупреждает, что постоянное наблюдение страданий нередко приводит к тому, что мы перестаем воспринимать настоящую человеческую боль и избегаем разговоров о травмах и их исцелении.

