Что изменится в России с 1 февраля. Рост маткапитала, пенсий, пособий, а также жесткие ограничения для мигрантов

С 1 февраля в России вырастут маткапитал, пенсии и вступит в силу ряд законов

В начале февраля в России вступает в силу ряд законов и правил, которые коснутся миллионов граждан, а также иностранцев, проживающих в стране. Так, на уровень инфляции доиндексируют пенсии, а также поднимут другие пособия и материнский капитал. Серьезное ужесточение законодательства ожидает нелегальных мигрантов, а трудным подросткам начнут назначать наставников. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Индексация маткапитала

С 1 февраля увеличится размер материнского капитала. Изначально планировалось поднять его на прогнозную величину инфляции — 7,3 процента, но затем решили провести индексацию в соответствии с реальной инфляцией за 2024 год — 9,5 процента.

Таким образом, размер маткапитала составит 690,3 тысячи рублей на первого ребенка, 912,2 тысячи рублей на первого и второго ребенка, а также 221,9 тысячи рублей, если ранее семья получала уже выплату на первенца.

Доиндексация пенсий

В начале 2025 года пенсии уже повышали на 7,3 процента — прогнозный размер инфляции за 2024 год. В феврале выплаты пожилым россиянам проиндексируют еще раз — до уровня фактической инфляции, которая составила по итогам минувшего года 9,5 процента. Таким образом, в феврале пенсии вырастут еще на 2,2 процента. Индексация будет оформлена задним числом, то есть формально не с 1 февраля, а с 1 января.

На практике это означает, что в феврале россияне получат не только увеличенную пенсию, но и доплату до этого уровня за январь

Для кого увеличат надбавку к пенсии

С 1 февраля в плановом порядке увеличат надбавки к пенсиям летчиков и шахтеров, которые положены им в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. Размер надбавки зависит от стажа и ежемесячного заработка.

Какие еще пособия вырастут

Также 1 февраля поднимут размер более 40 различных социальных пособий и компенсаций. Они увеличится на те же 9,5 процента. Например, единовременная выплата при рождении ребенка вырастет с 24 604 до 26 400 рублей. Если родились двое или более детей, выплата положена за каждого ребенка.

Кроме того, увеличатся:

пособия, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий;

выплаты Героям России и Героям труда;

пособия инвалидам всех трех групп;

ежемесячная компенсация по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы;

единовременное пособие по беременности и родам;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

единое ежемесячное пособие на детей до 17 лет;

социальное пособие на погребение.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Полицейские получат право выдворять мигрантов

С 5 февраля вступает в силу закон, наделяющий полицейских правом выдворения нелегальных мигрантов. Раньше такими полномочиями обладал только суд. По этому же закону оказание мигрантам запрещенных законом услуг, таких как оформление поддельных документов или незаконная регистрация, предусмотрен штраф. Для граждан (в том числе иностранных) его размер составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч.

Нелегалам запретят вступать в брак, покупать недвижимость и водить машину

Еще один закон, вступающий в силу 5 февраля, вводит для нелегалов запреты на заключение браков, регистрацию бизнеса, покупку недвижимости и автомобилей, получение водительских прав и возможность пользоваться ими, а также на открытие банковских счетов или перевода денег. Кроме того, нарушителям миграционного законодательства запретят выезжать за пределы определенного региона или муниципалитета. При этом иностранные граждане, подлежащие высылке, будут включаться в специальный реестр.

Конфискованное имущество передадут регионам

С 5 февраля начинает действовать закон, позволяющий передавать в собственность регионов определенные категории конфискованного имущества, использованного как орудие или предмет административного правонарушения.

В перечень таких вещей включены, например, парфюмерия, косметика, бытовая химия, продукты питания, бытовая техника и электроника, лекарства и мебель. Региональные власти получат право использовать имущество по назначению и оказывать гуманитарную помощь населению.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Изменения в порядке учета бесхозной недвижимости

Росреестр начнет отправлять уведомления о принятии объекта недвижимости на учет как бесхозяйного через «Госуслуги» или личный кабинет на своем сайте. Соответствующий приказ ведомства начинает действовать с 1 февраля.

Для работы с трудными подростками назначат наставников

С 5 февраля вступает в силу закон о создании института наставничества для работы с трудными подростками, в роли которых могут выступать как отдельные граждане, так и организации, включенные в соответствующие реестры Министерства просвещения. Чтобы стать наставником, потребуется пройти специальную подготовку. Назначать наставника будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия самого подростка и его родителей либо опекуна.

Легализовать доходы через нотариусов больше не удастся

Вступающий в силу 5 февраля закон закрывает лазейки, позволяющие легализовать доходы через нотариусов. Речь идет о ситуациях, когда на основании соглашений о фиктивной задолженности, которые нотариус должен удостоверять, деньги выводят в теневой оборот. Теперь для взыскания долга по нотариально заверенному договору займа потребуется документ банка, подтверждающий перевод средств заемщику, а также запрос нотариуса в банк для проверки достоверности документа.