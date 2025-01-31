Десятки человек эвакуировали при пожаре в Москве

Сотрудники МЧС спасли 60 человек при пожаре в Сходненском тупике в Москве

Сотрудники МЧС эвакуировали десятки человек при пожаре на северо-западе Москвы на улице Сходненский тупик. Об этом сообщает спасательная служба в Telegram.

По информации спасателей, всего эвакуированы 60 человек, еще 300 самостоятельно покинули горящее здание.

К 9 утра над ликвидацией пожара работают более 150 сотрудников службы и 45 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате падения обломков сбитого при попытке атаки беспилотного летательного аппарата загорелся нефтеперерабатывающий завод.