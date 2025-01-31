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12:44, 31 января 2025Россия

Десятки солдат ВСУ сдались в плен в зоне спецоперации

Минобороны: За неделю 43 украинских бойца сдались в плен
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Десятки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом говорится в сводке Минобороны России о событиях в зоне проведения спецоперации.

В течение недели в плен сдались 43 украинских бойца.

31 января Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Нововасилевка в Донецкой народной республике.

Также военное ведомство отчиталось о семи групповых высокоточных ударах, нанесенных на минувшей неделе по выявленным целям в зоне спецоперации. Целями стали объекты украинского военно-промышленного комплекса.

ЖЗЛ
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