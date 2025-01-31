Изрезавшего ножом друга в общежитии российского медколледжа студента осудили

В Тобольске зарезавшего друга в общежитии медколледжа студента осудили на 9 лет

В Тобольске городской суд приговорил студента медколледжа Рахмана Канлыбаева, расправившегося в общежитии со своим 19-летним другом при помощи ножа, к девяти годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Молодой человек обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Во время заседания свою вину он признал частично. Он сказал, что совершил преступление в состоянии аффекта. Канлыбаев будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил иск матери пострадавшего. Она признана потерпевшей по этому делу. Так, в ее пользу взыскана компенсация морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Как установил суд, преступление произошло днем 24 декабря 2023 года в общежитии медицинского колледжа. Тогда осужденный поссорился и подрался со своим другом. Ссора закончилась поражением фигуранта, и он ушел. Через пару минут он вернулся с ножом. Молодой человек незаметно сзади подошел к пострадавшему и не менее пяти раз ударил его ножом. От полученных ранений молодой человек не выжил.

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