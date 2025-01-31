Лавров спрогнозировал будущее Запад при Трампе

Лавров заявил, что Запад при Трампе будет «дружнее строиться» для гегемонии США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при новой администрации президента США Дональда Трампа Запад будет строиться «дружнее» для гегемонизма. Его слова приводятся на сайте ведомства.

По его словам, все знают о гегемонистских устремлениях коллективного Запада, построенного Соединенными Штатами еще при прошлой администрации. «При этой администрации, думаю, "построение" будет еще более дружным», — отметил министр.

Глава ведомства считает, что «построение» направлено против России, Китая, Ирана и КНДР, а также любой другой страны, которая «проводит независимую и суверенную политику, исходя из понимания своих коренных интересов».

Ранее Лавров заявил, что первые заявления президента США Дональда Трампа показывают планируемые методы продвижения интересов Вашингтона в период президентского срока политика.