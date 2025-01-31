Названа возможная причина мощного пожара в Москве

Возможной причиной пожара на северо-западе Москвы стала неисправность проводки

Возможной причиной мощного пожара на северо-западе Москвы стала неисправность проводки. Эта причина названа в качестве одной из рассматриваемых сотрудниками экстренных служб, их слова приводит ТАСС.

Кроме того, спасатели предполагают, что другой причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросетей.

О пожаре стало известно утром 31 января — загорелось бывшее производственное здание, в котором расположен хостел. Площадь возгорания оценили в две тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате падения обломков сбитого при попытке атаки беспилотного летательного аппарата загорелся нефтеперерабатывающий завод.