Отсутствие трех выходных подряд в феврале объяснили

Владимирова: Дополнительный выходной в феврале перенесли на 8 мая

Дополнительный выходной, связанный с Днем защитника отечества, перенесли с 24 февраля на 8 мая, из-за этого у россиян не будет трех выходных подряд в последний месяц зимы. Об этом рассказала юрист Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости.

«На праздник День защитника Отечества длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной. Этот день отдыха переносится на май», — объяснила Владимирова.

Таким образом, выходными днями будут 23 и 24 февраля. При этом длинные выходные у россиян будут с 1 по 4 и с 8 по 11 мая соответственно, заключила юрист.

Ранее Госдума рассмотрела в первом чтении и отклонила законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Документ предлагал добавить последний день года в перечень нерабочих праздничных дней, а также исключить из положенных дней отдыха 8 января, сохранив общее число выходных.