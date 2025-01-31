Полиция Норвегии отпустила судно с российским экипажем

Полиция Норвегии сообщила, что отпустила судно Silver Dania с гражданами России

Полиция Норвегии сообщила, что отпустила судно Silver Dania с гражданами России, передает РИА Новости.

«Принадлежащее Норвегии судно Silver Dania сможет покинуть Тромс уже в пятницу [31 января] вечером», — говорится в сообщении. В местной полиции заявили, что не нашли никаких следов связи с повреждением кабеля на дне Балтики.

31 января власти Норвегии по запросу Латвии задержали судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Судно зарегистрировано и ходит под норвежским флагом, однако весь экипаж на борту — российские граждане.