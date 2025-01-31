Посольство России направило в МИД Эстонии ноту протеста за снос памятника

Посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии из-за уничтожения стелы и демонтажа плит с именами красноармейцев на братской могиле в городе Валга. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Посольство потребовало от эстонских властей прекратить «безнравственную кампанию» по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, нацеленную на пересмотр итогов Второй мировой войны. Ведомство также отметило, что Эстония произвела акт вандализма в отношении памяти советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с «коричневой чумой».

Российское представительство заключило, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне эстонские власти продолжают глумиться над памятью героев, павших в боях за освобождение Прибалтики.

Ранее неизвестные в Таллине подожгли ресторан украинской кухни «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов). На данный момент городские службы устанавливают нанесенный ущерб.