Раскрыты детали об арестованном по делу главы «Фонбета» подполковнике МВД России

Подполковник МВД Бивол передал 12,5 млн рублей от Анохина на взятку силовику

Заместитель главы УВД Восточного округа Сергей Бивол лично передал 12,5 миллиона рублей для взятки высокопоставленному силовику. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник.

За это себе он оставил два с половиной миллиона рублей, отметил собеседник издания. Передача произошла 19 декабря 2024 года. Нынешнюю должность Бивол занял в 2023 году.

Ранее суд в Москве арестовал Бивола, фигуранта дела главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Он проходит обвиняемым по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).