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15:31, 31 января 2025Силовые структуры

Раскрыты детали об арестованном по делу главы «Фонбета» подполковнике МВД России

Подполковник МВД Бивол передал 12,5 млн рублей от Анохина на взятку силовику
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Заместитель главы УВД Восточного округа Сергей Бивол лично передал 12,5 миллиона рублей для взятки высокопоставленному силовику. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник.

За это себе он оставил два с половиной миллиона рублей, отметил собеседник издания. Передача произошла 19 декабря 2024 года. Нынешнюю должность Бивол занял в 2023 году.

Ранее суд в Москве арестовал Бивола, фигуранта дела главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Он проходит обвиняемым по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

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