Раскрыты имена еще троих фигурантов дела главы «Фонбета»

Глава ОЭБиПК УВД по ЦАО Подопросветов задержан по делу Анохина

Глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по ЦАО Артем Подопросветов задержан по делу главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщает Baza.

В рамках этого дела также задержали адвоката Валерия Юркина и бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе УВД по СЗАО полковника Валерия Крученкова.

По версии следствия, все они участвовали в коррупционной схеме с Анохиным.

Анохина задержали 29 января при передаче силовику взятки в размере 50 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до 3,5 миллиарда рублей.