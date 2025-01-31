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16:37, 31 января 2025Силовые структуры

Раскрыты имена еще троих фигурантов дела главы «Фонбета»

Глава ОЭБиПК УВД по ЦАО Подопросветов задержан по делу Анохина
Варвара Митина (редактор)
Сергей Анохин

Сергей Анохин. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по ЦАО Артем Подопросветов задержан по делу главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщает Baza.

В рамках этого дела также задержали адвоката Валерия Юркина и бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе УВД по СЗАО полковника Валерия Крученкова.

По версии следствия, все они участвовали в коррупционной схеме с Анохиным.

Анохина задержали 29 января при передаче силовику взятки в размере 50 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до 3,5 миллиарда рублей.

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