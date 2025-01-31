Россияне собрали 448 миллионов рублей на благотворительность через СберВместе

В 2024 году россияне направили на благотворительность в 1,5 раза больше средств

Объем средств, собранных на благотворительность на платформе СберВместе за 2024 год, вырос в полтора раза. Россияне перечислили на эти цели 448 миллионов рублей (по сравнению с 306 миллионами в 2023-м). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

За прошлый год совершено 376 тысяч пожертвований, успешно завершено 364 сбора. Чаще всего люди направляли деньги фондам, которые помогают детям. Полученные средства потрачены на лечение, реабилитацию, социальную адаптацию, занятия со специалистами и покупку лекарств.

На благотворительной платформе Сбера любой человек может выбрать добрую историю, на которую нужны деньги, или конкретный фонд — и сделать пожертвование. Сегодня на СберВместе представлено 276 некоммерческих организаций (НКО), которые работают по четырем основным направлениям: дети, взрослые, культура, природа. Все фонды — участники платформы проверены Сбером.

Как отметили организаторы, 2024 год стал рекордным по объему денежной помощи, оказанной на платформе. Также с каждым годом растет число людей, которые оформляют регулярные подписки: каждый месяц с карты автоматически списываются деньги в пользу одного или нескольких фондов. Сумму и фонды пользователь выбирает сам. Гарантированное поступление средств помогает фондам лучше планировать свою деятельность и работать более эффективно, решая важные социальные задачи. В 2024 году пользователи СберВместе оформили 8 тысяч регулярных пожертвований, перечислив на добрые дела 40 миллионов рублей.

Больше всего средств на платформе в прошлом году собрала акция «Добрый новогодний подарок» для детей и подростков с особенностями ментального развития и опытом сиротства. Таким детям важно нарабатывать социальные и бытовые навыки, становиться самостоятельными и адаптироваться к окружающему миру — в этом им помогают профессионалы: педагоги, психологи и логопеды. По итогам акции на платформе собрано 25 миллионов рублей — все средства будут направлены в НКО, которые организуют развивающие занятия для детей. Люди также активно жертвовали средства в поддержку детей с опухолями мозга (18 миллионов рублей, Фонд Константина Хабенского), пострадавших в Курской области (15 миллионов рублей, Российский Красный Крест) и ветеранов (15 миллионов рублей, фонд «Память Поколений»).

Участники опросов СберВместе отметили, что пожертвования обычно совершаются под влиянием эмоций. Главная задача платформы — дать людям безопасные, удобные и простые инструменты, чтобы эту потребность реализовать.