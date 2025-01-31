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15:02, 31 января 2025Путешествия

Россиянина задержали на Бали за похищение и ограбление украинца

Social Expat: Россиянина задержали на Бали по подозрению в ограблении украинца
Алина Черненко

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

Россиянина задержали в аэропорту индонезийского острова Бали по подозрению в похищении и ограблении гражданина Украины. Об этом пишет местное издание Social Expat.

Уточняется, что полиция поймала 30-летнего иностранца с инициалами K.A. в четверг, 30 января, при попытке улететь в Дубай. По данным стражей правопорядка, он мог быть членом организованной преступной банды, которая в декабре 2024 года похитила украинца Игоря Ермакова и его водителя и заставила его перевести криптоактивы на сумму примерно 3,4 миллиарда индонезийских рупий (около 20,5 миллиона рублей) на свои счета.

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Как рассказали полицейские, когда Ермаков ехал со своим водителем в белом BMW по деревне Унгасан, Южная Кута, два внезапно появившихся автомобиля преградили им путь спереди и сзади. Четверо людей в черной одежде и масках, вооруженные ножами, молотками и пистолетами, вышли из одной из машин и вытащили из салона BMW иностранцев. На них надели наручники, накрыли головы черными капюшонами и отвезли на виллу. Там злоумышленники отобрали у Ермакова телефон, избили его и силой заставили перевести криптовалюту на другие счета.

Задержанного россиянина доставили в главное управление уголовных расследований полиции Бали для допроса. Правоохранители определяют его роль в преступлении.

Ранее американская тревел-блогерша была вынуждена сбежать с Бали после того, как на остров прилетел сталкер, преследовавший ее в соцсетях последний год. Сумасшедший поклонник присылал ей письма с угрозами насилия.

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