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11:58, 31 января 2025Силовые структуры

Жена задержанного за взятки чиновника Минобороны владела тремя участками земли и квартирой

«Лента.ру»: Жена задержанного чиновника МО владела почти 30 сотками недвижимости
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жена задержанного по делу о получении взятки начальника 5481-го военного представительства Минобороны (МО) России Сергея Болгарева в период с 2018 по 2020 год владела почти 30 сотками недвижимости. Соответствующие данные выяснила «Лента.ру» из деклараций чиновника о доходах, опубликованных в указанных период.

Ранее Следственный Комитет России (СКР) сообщил, что суд арестовал Болгарева по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Согласно декларациям, в 2019 и 2020 годах общий доход Болгарева составил 1 066 661 рублей и 1 139 144 рубля соответственно. При этом выяснилось, что в 2018 году чиновник зарабатывал в разы больше: в этот период он сообщил о 8 159 498 рублях общегодового дохода.

Доход супруги Болгарева в указанный период каждый год составлял около одного миллиона рублей. Кроме того, на нее было в течение всех этих лет было записано несколько объектов недвижимости: три земельных участка площадью 600, 950 и 1200 квадратных метров, а также квартира площадью 144,5 квадратных метра.

В СКР уточняли, что, по данным следствия, в 2017-2023 годах Болгарев контролировал исполнение более десяти государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку военной продукции, в том числе для подразделений, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО) и задействованы в боевых действиях.

Общая сумма контрактов превышает полумиллиарда рублей. Болгарева обвиняют в получении взятки от генерального директора ОАО «Пятигорский завод "Импульс"» Сергея Кузьменко на общую сумму свыше 14 миллионов рублей.

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