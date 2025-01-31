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17:05, 31 января 2025Интернет и СМИ

Телеведущего Раевского признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов телеведущего Владимира Раевского
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Минюст внес в реестр иностранных агентов бывшего телеведущего канала «Москва 24», журналиста Владимира Раевского. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что Раевский был признан иноагентом, так как принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. Кроме того, телеведущий участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Также он выступил против проведения спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию об избирательной системе России и решениях российской власти. Помимо этого Раевский взаимодействует с организацией, признанной нежелательной на территории России, отмечает ведомство.

Кроме Раевского в реестр иностранных агентов попали блогер Антон Суворкин, известный как Антон S, журналисты Дмитрий Сухарев, Андрей Новашов, а также сотрудники «Русской службы Би-би-си» Илья Абишев и Елизавета Фохт-Бабушкина.

Ранее стало известно, что Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Андрея Козенко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и Анастасию Лотареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что Козенко выступал против спецоперации на Украине, а Лотарева формировала негативный образ Вооруженных Сил России.

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