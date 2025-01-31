Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:54, 31 января 2025Мир

Трамп высказался о возможном выводе войск из Сирии

Трамп: США примет решение относительно возможности вывода войск из Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация США примет решение относительно возможности вывода американских войск из Сирии, поскольку Вашингтону не следует заниматься проблемами арабской республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Я не знаю, кто это сказал, но мы примем решение относительно этого. Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак», — сказал он.

По словам американского лидера, в Сирии достаточно проблем и Дамаску не нужно, чтобы Вашингтон вмешивался в их внутренние дела.

Ранее глава администрации Сирии Ахмед аш-Шараа стал новым президентом страны на переходный период. Кроме того, новые сирийские власти объявили о роспуске парламента и всех силовых ведомств.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций арестован по статье о наркотиках. Его задержали с мефедроном в центре Москвы

      Офицер ВС России полтора дня наводил артиллерию на ВСУ с перебитым позвоночником

      Посольство России прокомментировало задержание Норвегией судна с россиянами

      Стало известно о тайной переписке похищенной тюменской школьницы с мужчиной

      В зоне СВО начали использовать «Илью Муромца»

      Помогавшего иностранцам скрываться от военкомата главу отдела миграции взяли под стражу

      По факту похищения школьницы в Тюменской области возбудили дело

      Звезда «Молодежки» раскрыл правду о съемках, хоккее и пути к славе

      Запретившая в России Instagram председатель суда подала в отставку

      Российского чиновника из управления образования администрации арестовали за взяточничество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше