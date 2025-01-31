Трамп высказался о возможном выводе войск из Сирии

Трамп: США примет решение относительно возможности вывода войск из Сирии

Администрация США примет решение относительно возможности вывода американских войск из Сирии, поскольку Вашингтону не следует заниматься проблемами арабской республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Я не знаю, кто это сказал, но мы примем решение относительно этого. Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак», — сказал он.

По словам американского лидера, в Сирии достаточно проблем и Дамаску не нужно, чтобы Вашингтон вмешивался в их внутренние дела.

Ранее глава администрации Сирии Ахмед аш-Шараа стал новым президентом страны на переходный период. Кроме того, новые сирийские власти объявили о роспуске парламента и всех силовых ведомств.