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13:40, 31 января 2025Россия

В Госдуме отреагировали на задержание Норвегией судна с россиянами

Депутат Журова: Россия не заинтересована в повреждении кабеля в Балтийском море
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guad / Reuters

Россия не заинтересована в повреждении кабеля в Балтийском море, особенно на фоне и так обострившихся отношений с Европой, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Так она отреагировала на задержание российского экипажа норвежской полицией по подозрению в повреждении кабеля.

«Всегда находят поводы нас обвинить, хотя мы и стараемся их не давать, — заметила депутат. — Но обвинения русских информационно точно всегда зайдут как надо, это всегда кажется правдивым и достоверным. В таких случаях обычно просят участия в расследовании, так что надо изучить аргументы, ввиду которых российский экипаж судна сочли причастным к повреждению кабеля».

Политик подчеркнула, что Россия не заинтересована в действиях, в которых ее пытаются обвинить, и добавила, что данный случай необходимо внимательно расследовать.

«Зачем нам это сейчас, в условиях обострения всех проблем с Европой? Тут могла быть разве что безалаберность экипажа. Если это так, то они, конечно, за это ответят. Но нужно разбираться, была ли здесь действительно ошибка или речь об очередном пропагандистском вбросе», — заключила Журова.

Ранее стало известно, что власти Норвегии задержали судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Об этом заявили в норвежской полиции.

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