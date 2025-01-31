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08:07, 31 января 2025Россия

В Москве в здании бывшего завода с хостелом произошел мощный пожар

МЧС России сообщило о пожаре на улице Сходненский тупик в Москве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Москве в здании на улице Сходненский тупик произошел пожар, площадь которого составляет две тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что до прибытия пожарных из здания вышли 300 человек.

Как пишет Shot в Telegram, предварительно, загорелось здание на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева, где сейчас расположен хостел. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для его тушения привлекли поезд. О пострадавших не сообщалось.

Ранее мощный пожар произошел на мебельном предприятии в районе подмосковного Солнечногорска. Площадь возгорания составила не менее тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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