В Москве в здании бывшего завода с хостелом произошел мощный пожар

МЧС России сообщило о пожаре на улице Сходненский тупик в Москве

В Москве в здании на улице Сходненский тупик произошел пожар, площадь которого составляет две тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что до прибытия пожарных из здания вышли 300 человек.

Как пишет Shot в Telegram, предварительно, загорелось здание на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева, где сейчас расположен хостел. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для его тушения привлекли поезд. О пострадавших не сообщалось.

Ранее мощный пожар произошел на мебельном предприятии в районе подмосковного Солнечногорска. Площадь возгорания составила не менее тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.