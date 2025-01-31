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09:48, 31 января 2025Экономика

Выигравший в лотерею миллиард рублей обратился за деньгами

РИА Новости: Выигравший миллиард рублей вышел на связь с организаторами лотереи
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Счастливчик, который выиграл миллиард рублей в лотерее «Новогодний миллиард» от «Русского лото», вышел на связь с организаторами и прислал все необходимые документы почтой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на «Столото».

Там также заявили, что у победителя есть право остаться анонимным, и организаторы розыгрыша пообещали поддержать любое решение гражданина.

Ранее сообщалось, что в прошлом году количество покупок лотерейных билетов выросло на 30 процентов по сравнению с 2023-м. Такое развитие событий объясняют усилившейся рекламой.

В свою очередь, социологи выяснили, что абсолютное большинство тех, кто выиграл от миллиона рублей, продемонстрировали ответственное отношение к денежным средствам вне зависимости от источника их получения. Кроме того, оказалось, что каждый второй не делает разницы между накоплениями и выигрышем.

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