Задержание российского студента за поджог железнодорожного оборудования попало на видео

МВД показало видео задержания студента за поджог батарейного шкафа в Подмосковье

В Московской области задержание студента за поджог батарейного шкафа попало на видео. Оперативный ролик публикует пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

На кадрах видно сожженный батарейный шкаф, после чего силовики входят в квартиру к подозреваемому и производят задержание. Затем они ведут его в наручниках к машине и отвозят на допрос. В кабинете молодой человек рассказал, что познакомился с неизвестным в одном из мессенджеров и тот предложил ему поджечь релейный шкаф за 40 тысяч рублей.

Задержанный свою вину признал. Он раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что российского студента задержали за поджог железнодорожного оборудования.