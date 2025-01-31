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13:38, 31 января 2025Силовые структуры

Задержание российского студента за поджог железнодорожного оборудования попало на видео

МВД показало видео задержания студента за поджог батарейного шкафа в Подмосковье
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Московской области задержание студента за поджог батарейного шкафа попало на видео. Оперативный ролик публикует пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

На кадрах видно сожженный батарейный шкаф, после чего силовики входят в квартиру к подозреваемому и производят задержание. Затем они ведут его в наручниках к машине и отвозят на допрос. В кабинете молодой человек рассказал, что познакомился с неизвестным в одном из мессенджеров и тот предложил ему поджечь релейный шкаф за 40 тысяч рублей.

Задержанный свою вину признал. Он раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что российского студента задержали за поджог железнодорожного оборудования.

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