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15:51, 1 февраля 2025Бывший СССР

Глава Приднестровья пообещал возобновить подачу электроэнергии в ближайшие дни

Глава ПМР Красносельский пообещал возобновить подачу тепла в ближайшие дни
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: AP

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский пообещал, что подача тепла жителям Приднестровья возобновится в ближайшие дни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«До конца дня на Молдавской ГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики», — сообщил президент ПМР.

По его словам, нужно поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения. Тогда тепло дойдет до домов жителей республики 2 февраля. Красносельский также добавил, что планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что глава государства Майя Санду ничего не сделала для предотвращения энергетического кризиса. При этом, по его словам, молдавское руководство полтора года назад знало о решении Киева прекратить транзит российского газа.

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