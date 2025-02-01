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06:17, 1 февраля 2025Мир

Раскрыты подробности о пассажирах разбившегося в Филадельфии самолета

NBC News: На борту разбившегося в Филадельфии самолета был тяжелобольной ребенок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @DullaBhatti2021

На борту разбившегося в Филадельфии самолета был тяжелобольной ребенок после операции, сообщает телеканал NBC News.

По его данным, вместе с ребенком летели опекун и четыре члена экипажа, все они погибли. Причиной авиакатастрофы мог стать взрыв баллонов с кислородом.

Самолет санавиации упал на оживленную трассу в Филадельфии в момент, когда по дороге ехали несколько автомобилей.

Легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета.

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