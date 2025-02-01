Раскрыты подробности о пассажирах разбившегося в Филадельфии самолета

NBC News: На борту разбившегося в Филадельфии самолета был тяжелобольной ребенок

На борту разбившегося в Филадельфии самолета был тяжелобольной ребенок после операции, сообщает телеканал NBC News.

По его данным, вместе с ребенком летели опекун и четыре члена экипажа, все они погибли. Причиной авиакатастрофы мог стать взрыв баллонов с кислородом.

Самолет санавиации упал на оживленную трассу в Филадельфии в момент, когда по дороге ехали несколько автомобилей.

Легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета.