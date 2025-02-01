В США официально подтвердили гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном

Посольство РФ: Госдеп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном

Госдепартамент США официально подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе, которая произошла 29 января в небе над Вашингтоном. Об этом сообщило посольство России в Соединенных Штатах.

В дипмиссии уточнили, что в самолете разбились чемпионы мира в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также фигуристка Инна Волянская.

Там пояснили, что спортсмены постоянно проживали в Соединенных Штатах и работали тренерами в американских клубах по фигурному катанию.

Пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. На борту обоих воздушных судов было 67 человек, все они не выжили.

