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02:24, 1 февраля 2025Мир

В США официально подтвердили гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном

Посольство РФ: Госдеп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gent Shkul / Globallookpress.com

Госдепартамент США официально подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе, которая произошла 29 января в небе над Вашингтоном. Об этом сообщило посольство России в Соединенных Штатах.

В дипмиссии уточнили, что в самолете разбились чемпионы мира в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также фигуристка Инна Волянская.

Там пояснили, что спортсмены постоянно проживали в Соединенных Штатах и работали тренерами в американских клубах по фигурному катанию.

Пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне вечером 29 января. На борту обоих воздушных судов было 67 человек, все они не выжили.

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