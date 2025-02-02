RusVesna: Венгерская армия маршем двигалась к границам Украины

Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун рассказал о двигавшейся маршем к украинской границе армии Венгрии 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Есть свидетельства от наших военных (...), что единственная армия, которая не развернула силы на защиту своего государства, а в маршевом стиле двигалась к границам с Украиной, это была венгерская армия. Не исключаю, что [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан мог подписать меморандум на предмет возможности оккупации части Украины после того, как [президент России Владимир] Путин взял бы, например, Киев», — заключил Ягун.

Генерал СБУ отметил, что не верит в объяснение Венгрии о намерении взять под контроль ситуацию с беженцами на границе.

Летом 2024 года Ягун называл Эстонию наиболее смелой страной НАТО, которая была бы рада предоставить аэродромы для истребителей F-16, однако посетовал, что страна не имеет границы с Украиной.