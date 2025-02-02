На Украине мужчина кинул разоравшуюся гранату в отель

Во Львове мужчина бросил гранату в отель

Во Львое мужчина бросил гранату в отель. Об этом сообщает нацполиция, передает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

По информации издания, взрывной волной снесло окна и двери. В результате бросивший гранату мужчина получил ранения. Его увезли в больницу.

Происшествие произошло на третьем этаже гостиницы «Арена» на улице Городоцкой. О других пострадавших не сообщается.

Ранее в другом городе Украины — Одессе также произошел взрыв в гостинице. Уточняется, что это случилось на территории отеля «Бристоль» в центре города на фоне воздушной тревоги.