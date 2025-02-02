Раскрыты подробности отравления детей в московской гостинице

По факту отравления детей в московской гостинице возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram сообщила столичная прокуратура, которая раскрыла подробности случившегося.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть несовершеннолетних девочек, проживающих в московской гостинице. Отмечается, что у них обнаружены признаки пищевого отравления.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование находится на контроле прокуратуры.
О том, что в московской гостинице отравилась группа детей, стало известно ранее 2 февраля. Сообщалось, что несовершеннолетние приехали в столицу на танцевальный конкурс. Предположительно, они отравились едой из службы доставки.