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10:38, 2 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности отравления детей в московской гостинице

Прокуратура Москвы: Возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в гостинице
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По факту отравления детей в московской гостинице возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram сообщила столичная прокуратура, которая раскрыла подробности случившегося.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть несовершеннолетних девочек, проживающих в московской гостинице. Отмечается, что у них обнаружены признаки пищевого отравления.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Расследование находится на контроле прокуратуры.

О том, что в московской гостинице отравилась группа детей, стало известно ранее 2 февраля. Сообщалось, что несовершеннолетние приехали в столицу на танцевальный конкурс. Предположительно, они отравились едой из службы доставки.

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