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12:44, 2 февраля 2025Экономика

По Крымскому мосту временно перекрыли движение

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По Крымскому мосту временно перекрыли движение. Информация об этом появилась в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Движение автотранспорта перекрыли в 12:00 по мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие.

Граждан также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины временного закрытия моста для машин не названы.

Ранее сообщалось, что в ночь с пятницу на субботу, с 31 января на 1 февраля, в Черном море уничтожили безэкипажный катер, который следовал в направлении Крыма.

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