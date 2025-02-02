По Крымскому мосту временно перекрыли движение. Информация об этом появилась в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.
Движение автотранспорта перекрыли в 12:00 по мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие.
Граждан также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Причины временного закрытия моста для машин не названы.
Ранее сообщалось, что в ночь с пятницу на субботу, с 31 января на 1 февраля, в Черном море уничтожили безэкипажный катер, который следовал в направлении Крыма.