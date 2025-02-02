Названа дата введения пошлин США против Канады

СВС: США 4 февраля введут анонсированные Трампом пошлины против Канады

Анонсированные президентом США Дональдом Трампом пошлины в 25 процентов против Канады будут введены во вторник, 4 февраля. Такую дату источники в канадском правительстве назвали телеканалу CBC News.

«Тарифы вступят в силу во вторник и будут действовать до тех пор, пока Трамп не убедится, что Канада делает достаточно, чтобы остановить приток фентанила в США. Торговые действия такого масштаба могут сократить ВВП Канады на миллиарды долларов и ввергнуть страну в болезненную рецессию, требующую государственных стимулов для поддержания экономики», — указано в материале.

По словам одного из источников, Оттава планирует ввести ответные пошлины в отношении товаров из США, чтобы заставить Трампа «дважды подумать». Отмечается, что канадский премьер Джастин Трюдо в скором времени выступит с заявлением.

Ранее Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. «Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза?... Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно», — сказал он.