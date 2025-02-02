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02:48, 2 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал самый дешевый вариант помощи Украине

Зеленский назвал членство Украины в НАТО самым дешевым вариантом для союзников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Членство Украины в НАТО — «самый дешевый» вариант помощи для союзников. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью Associated Press (AP).

По его словам, вступление Киева в альянс станет «большой победой» для президента США Дональда Трампа, а также позволит укрепить позиции политика в геополитическом плане. «Это будет сигналом, что не России решать, кому быть в НАТО, а кому нет, а Соединенным Штатам Америки», — сказал Зеленский.

В этом же интервью украинский лидер сообщил о планах начать переговоры с Россией после встречи с Трампом. Он подчеркнул, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны проходить с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

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