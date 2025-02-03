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19:06, 3 февраля 2025Силовые структуры

Грозившего выбросить из окна младенца москвича и его жену доставили в полицию

В Москве грозившего выбросить из окна младенца мужчину доставили в полицию
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Москвич забаррикадировался в квартире и пригрозил выбросить из окна младенца

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве грозившего выбросить из окна младенца мужчину и его жену доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, после того как полицейские получили сообщение об инциденте, они незамедлительно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что супруги поссорились, и женщина позвонила в отдел и сказала, что ее муж забаррикадировался в квартиле и собирается выбросить их годовалого ребенка в окно. Семейную пару оперативники доставили в полицию. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Ранее источник сообщил, что фигурант мог находиться под действиями наркотиков. Очевидцы уговаривали его не выбрасывать ребенка из окна.

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