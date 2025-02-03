Названы самые выгодные для инвестиций в жилье регионы России

Кубань наравне с Москвой выгодна для инвестирования в жилье

Краснодарский край обещает ту же выгоду от инвестиций в жилье, что и Москва. Какие регионы России наиболее перспективны для инвесторов в недвижимость, назвал портал «Мир квартир».

Самым большим инвестиционным потенциалом среди городов Кубани обладает Сочи. Статус главного курорта страны привел к большому скачку цен на жилье — только за последние пять лет местная недвижимость поднялась в цене в 5-7 раз. И это, по словам коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, не предел. Средняя цена «квадрата» в Сочи составляет 560 тысяч рублей, что вполне соответствует столичным расценкам.

Наравне с Москвой выгодна для жилищного инвестирования и Северная столица. При этом больший потенциал, по мнению экспертов, демонстрирует не столько Санкт-Петербург, сколько Ленобласть. При более низком ценнике жилкомплексы здесь комфортабельнее и не ограничены в форматах застройки. Средняя стоимость квадратного метра в Ленобласти — 12 тысяч рублей; в ближайшее время здесь, по прогнозам аналитиков, в цене подскочат мало- и среднеэтажные проекты в природном окружении.

Как отмечает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, хорошие перспективы есть у проектов на Дальнем Востоке. Цены в данном регионе будут активно расти благодаря доступности ипотеки и другим льготам — компенсации переезда, проживания и обучения при трудоустройстве. Стоимость «квадрата» здесь варьируется в зависимости от субъекта: к примеру, в Хабаровском крае она составляет 150 тысяч рублей, а в Якутии — 185 тысяч.

В компании Key Capital среди перспективных российских регионов также называют Северный Кавказ. Прежде всего эксперты выделяют Чечню и Ставрополье. Кроме того, динамично развивается инфраструктура Дагестана — власти рассматривают регион как туристический кластер. Здесь цены на жилье варьируются от 75 тысяч до 300 тысяч рублей за «квадрат», в зависимости от близости к центру.

Также большой инвестиционный потенциал имеется у Республики Алтай как популярного туристического направления. По мере строительства баз отдыха и курортных резиденций в регионе растут цены на недвижимость. Также местное жилье прибавило в цене с ростом популярности «удаленки». В среднем жилье здесь стоит около 120 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее сообщалось, что россиянам стало сложнее найти покупателя для квартиры. За последний год срок продажи увеличился в среднем на треть.