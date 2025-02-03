Пушилин рассказал об отсутствии у ВСУ возможностей закрепиться на всей линии фронта

Пушилин: ВС России не дают ВСУ закрепиться на всей линии фронта

Российские военные не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) закрепиться на всей линии фронта. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Наблюдаем освобождение территории Донецкой народной республики, которое, в свою очередь, дает возможность для дальнейшего выхода на дальнейшие рубежи и, конечно же, не дает противнику закрепляться. Это касается практически всех направлений», — объяснил глава ДНР.

Пушилин рассказал, что благодаря таким действиям Вооруженных сил (ВС) России украинской армии в том числе не удается выстроить оборону у Великой Новоселки.