Россияне направили массовые жалобы в ЦБ из-за начислений процентов по вкладам

ЦБ: Россияне в 2024-м направили 554 жалоб из-за начислений процентов по вкладам

В 2024 году россияне массово направляли жалобы в Центробанк, связанные с несогласием с начислением процентов по вкладам. Общее число заявлений сильно увеличилось в этом году, отметили в Банке России, предают «Ведомости».

Так, более 200 обращений в регулятор были связаны только с вопросами по банковским депозитам, из них 554 были жалобами на размер начисленных процентов.

По словам представителя ЦБ РФ, число обращений существенно выросло во второй половине 2024 года. В предыдущем году было зафиксировано вдвое меньше жалоб на начисление процентов по вкладам (262 обращения).