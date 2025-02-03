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08:28, 3 февраля 2025Экономика

Россияне направили массовые жалобы в ЦБ из-за начислений процентов по вкладам

ЦБ: Россияне в 2024-м направили 554 жалоб из-за начислений процентов по вкладам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В 2024 году россияне массово направляли жалобы в Центробанк, связанные с несогласием с начислением процентов по вкладам. Общее число заявлений сильно увеличилось в этом году, отметили в Банке России, предают «Ведомости».

Так, более 200 обращений в регулятор были связаны только с вопросами по банковским депозитам, из них 554 были жалобами на размер начисленных процентов.

По словам представителя ЦБ РФ, число обращений существенно выросло во второй половине 2024 года. В предыдущем году было зафиксировано вдвое меньше жалоб на начисление процентов по вкладам (262 обращения).

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