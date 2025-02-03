Супруга Василия Ливанова пожаловалась на ложь о ее муже

Жена Василия Ливанова Елена заявила, что кто-то запускает фейки о его здоровье

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена рассказала, что кто-то постоянно запускает фейковые новости о состоянии здоровья ее мужа. На большое количество дезинформации женщина пожаловалась в интервью kp.ru.

По ее словам, в СМИ часто придумывают детали и сгущают краски, чтобы получить больше просмотров.

«Кто-то постоянно запускает информацию без источника, с придуманными деталями для усиления эффекта. Это все переписывают. Я в этой игре участвовать не хочу, это просто огорчает, и не выглядит искренней заботой о здоровье», — сообщила Елена.

Ранее стало известно, что супруга Василия Ливанова Елена опровергла информацию об очередной экстренной реанимации артиста, известного всем по роли Шерлока Холмса в советской экранизации произведений Артура Конан Дойля.