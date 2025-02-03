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13:02, 3 февраля 2025Экономика

В России выросли цены на противозачаточные таблетки

«Ведомости»: Стоимость противозачаточных таблеток выросла на 14,6 % в 2024 году
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Cesar Borges / Globallookpress.com

Стоимость пероральных контрацептивов (противозачаточных таблеток) в России в 2024 году выросла на 14,6 процента к предыдущему году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Средняя цена упаковки достигла 1539 рублей, уточнили аналитики. Удорожание этой продукции в прошлом году подтвердили и в RNC Pharma — до 1501 рублей (против 1357 рублей в 2023-м).

При этом спрос на таблетки от беременности в прошлом году снизился на 1,4 процента, уточнили в DSM Group. В компании связали происходящее с увеличением их стоимости, добавив, что в предыдущие годы продажи продукции только росли.

Участники рынка, опрошенные изданием, указали на рост как отпускных, так и розничных цен противозачаточных таблеток. Отпускные цены, по данным «Ютеки», повысились в прошлом году на 9 процентов. Представитель аптечного маркетплейса объяснил это удорожанием сырья, логистики и инфляционными факторами.

Ранее россиян предупредили об опасных ошибках при использовании презервативов. По словам сексотерапевта Мелиссы Кук, их неправильное хранение может привести к заражению инфекциями, передающимися половым путем. Наиболее опасной и распространенной ошибкой, со слов Кук, является хранение средств контрацепции в бардачке автомобиля, поскольку там многократно происходят перепады температур.

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