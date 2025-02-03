Депутат Ананских: Возможность для возобновления работы «Северных потоков» есть

Работа «Северных потоков» может быть возобновлена после заключения мирных соглашений и при соответствующей политической воле западных стран, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы России Игорь Ананских. Он объяснил, что для этого есть все технические возможности.

«И техническая, и теоретическая, и практическая возможности для возобновления работы есть. Из четырех веток одна осталась в сохранности. Для того чтобы проверить и запустить систему, нужно всего несколько недель, — сказал политик. — Это максимально дешевый газ для Европы, восстановление работы было бы выгодно для всех сторон».

При желании и заключении соответствующих договоров, по мнению депутата, можно было бы восстановить и три разрушенные ветки, на это потребуется чуть больше времени.

«Ситуация, понятно, плохая: коррозия разъела трубу по всей длине. Но ее можно восстановить. Главное — желание европейских государств, в первую очередь Германии. К сожалению, не все главы правительств понимают выгоду таких поставок, но, будем надеяться, что ситуация изменится», — заключил Ананских.

Ранее немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложила рассматривать Украину нейтральной, вне ЕС и НАТО. Там также выступили за снятие экономических санкций с России и ремонт «Северных потоков».