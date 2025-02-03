Звезда сериала «Ольга» объяснил принятие ислама и уход из кино

Сергей Романович заявил, что ушел из кино и принял ислам из-за неискренности

Актер Сергей Романович, известный по ролям в сериалах «Чернобыль: зона отчуждения» и «Ольга», признался, что заявил об уходе из кино потому, что не чувствовал себя на своем месте. Об этом артист рассказал в интервью YouTube-шоу Димы Воробья.

По словам Романовича, который вернулся к работе в кино в последние месяцы, несколько лет назад он спросил себя, искренен ли сам с собой.

«Чувствовал, что не было искренности в том, что делаю, начал думать о том, что я чувствую, чего хочу. Начал прислушиваться к себе и услышал внутренний голос, который спрашивал меня, искренен ли я сам с собой или нет», — прокомментировал артист свои эмоции в тот период.

В 2017 году Сергей принял ислам, объявил об уходе из кино и перестал вести публичную жизнь. В 2024 году он возобновил актерскую карьеру, снявшись в нескольких сериалах. Сообщается, что сейчас съемочный день Романовича стоит чуть больше 100 тысяч рублей.

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