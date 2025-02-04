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00:10, 4 февраля 2025Россия

4 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Оксана Чернышева (редактор)

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

4 февраля в мире отмечают Всемирный день борьбы против рака и Международный день человеческого братства. Православные верующие вспоминают святого апостола Тимофея. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 4 февраля 2025 года, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы против рака

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Рак — общее обозначение более ста болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, способных распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазированием. Именно метастазы являются основной причиной летального исхода.

Согласно исследованиям, причиной 90 процентов злокачественных новообразований являются канцерогенные факторы окружающей среды: инфекции, токсичные вещества на производстве, ионизирующее, ультрафиолетовое и электромагнитное излучение, химическое загрязнение воздуха и воды. А также особенности образа жизни человека: неправильное питание, курение, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем и так далее.

Международный день человеческого братства

4 февраля 2019 года в ходе встречи Папы Римского Франциска и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба был подписан документ под названием «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни».

Встреча была направлена на развитие диалога между мировыми религиями, преодоление межконфессиональных противоречий, обсуждение вопросов предотвращения межрелигиозной розни и конфликтов. Религиозные лидеры подчеркнули в документе, что истинная вера способствует гармонии во внутреннем и окружающем человека мире. Она должна помогать сближению, а не становиться причиной вражды и насилия.

Какие еще праздники отмечают в мире 4 февраля

  • Национальный день домашнего супа в США;
  • День неандертальца;
  • День рождения резиновых калош.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святого апостола Тимофея Ефесского

Изображение: Wikipedia

Согласно преданию, святой Тимофей был обращен ко Христу в 52 году апостолом Павлом. Позже он стал его учеником и неотлучным спутником в проповеди Евангелия. В 65 году Павел рукоположил апостола Тимофея во епископа Ефесской Церкви, которой святой управлял 15 лет.

Свой жизненный путь Тимофей завершил мученически. Однажды в Ефесе язычники устроили праздник в честь идолов. Апостол всеми силами старался остановить их от нечестивых обрядов. Тогда озлобленная толпа забила Тимофея камнями.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 февраля

  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoмучeникa Aнacтacия Пepcиянинa;
  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мaкapия Жaбынcкoгo.

Приметы на 4 февраля

На Руси 4 февраля называли Тимофеевым днем, или Тимофеем-полузимником — считалось, что на этот праздник приходится середина зимы.

  • Снегопад сегодня предвещает богатый урожай.
  • Яркое солнце в полдень обещает раннюю весну.
  • Метель, которая началась 4 февраля, может продлиться еще неделю.
  • Запотевшие окна — к скорому потеплению.

Кто родился 4 февраля

Михаил Пришвин (1873-1954)

Фото: Евгений Тиханов / РИА Новости

Русский писатель и публицист, широко известен как автор рассказов и повестей о животных: «Кладовая солнца», «Кащеева цепь», «Осударева дорога», «Лесная капель», «Фацелия», «Корабельная чаща», «Мирская чаша» и других.

Элис Купер (77 лет)

Американский певец, автор песен и актер, известен своим эпатажным образом и сценическими шоу. Он начал свою карьеру в 1960-х годах и с тех пор выпустил десятки альбомов. Самый популярный из них — Welcome to My Nightmare (1975).

Кто еще родился 4 февраля

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