Бенедикт Камбербэтч извинился за роль трансгендера

Бенедикт Камбербэтч заявил, что жалеет о роли трансгендера в «Образцовом самце»

Британский актер Бенедикт Камбербэтч признался, что пожалел о роли ЛГБТ-персоны (в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) в фильме «Образцовый самец — 2». Об этом он рассказал в интервью изданию Variety.

Камбербэтч, который в картине Бена Стиллера сыграл эксцентричную фотомодель-трансгендера Олла, принес извинения всем, кого мог оскорбить этой ролью.

«Мне сложно об этом говорить. Пришлось довольно часто извиняться за эту роль, потому что я расстроил людей. Из уважения к тем, кого обидел, к их искренней реакции я больше не буду так делать», — сообщил актер.

По словам звезды «Шерлока» и фильмов Marvel, некоторым зрителям не понравилось, что в картине звучат «карикатурные» шутки о поле героя, а его поведение высмеивает людей, сменивших гендер.

Ранее стало известно, что Netflix убрал трансгендерную актрису с постера фильма на фоне скандала.