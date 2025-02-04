Пассажир самолета сделал предложение девушке во время дебоша попутчика и попал на видео

New York Post: пассажир самолета сделал предложение девушке во время дебоша

Пассажир самолета сделал предложение девушке во время дебоша незнакомого попутчика на борту. Инцидент попал на видео, которое публикует New York Post.

Уточняется, что неожиданная сцена произошла во время рейса из Пенсильвании в Майами. Автор ролика назвал этот перелет самым сумасшедшим в своей жизни. На записи видно, как мужчина встает с места, чтобы достать что-то с верхней полки, а затем падает на колено и делает предложение своей возлюбленной.

При этом прямо позади них члены экипажа пытаются приклеить скотчем к креслу нарушителя порядка, который кричит и вырывается. Очевидцы оказались шокированы произошедшим и обрадовались за жениха и невесту.

Известно, что дебошир вел себя агрессивно с самого начала перелета, кричал и трогал стюардесс за грудь. Именно поэтому его пришлось связать и заклеить ему рот.

