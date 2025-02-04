Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 4 февраля 2025Путешествия

Пассажир самолета сделал предложение девушке во время дебоша попутчика и попал на видео

New York Post: пассажир самолета сделал предложение девушке во время дебоша
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Пассажир самолета сделал предложение девушке во время дебоша незнакомого попутчика на борту. Инцидент попал на видео, которое публикует New York Post.

Уточняется, что неожиданная сцена произошла во время рейса из Пенсильвании в Майами. Автор ролика назвал этот перелет самым сумасшедшим в своей жизни. На записи видно, как мужчина встает с места, чтобы достать что-то с верхней полки, а затем падает на колено и делает предложение своей возлюбленной.

При этом прямо позади них члены экипажа пытаются приклеить скотчем к креслу нарушителя порядка, который кричит и вырывается. Очевидцы оказались шокированы произошедшим и обрадовались за жениха и невесту.

Известно, что дебошир вел себя агрессивно с самого начала перелета, кричал и трогал стюардесс за грудь. Именно поэтому его пришлось связать и заклеить ему рот.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

      SpaceX провела второй за февраль запуск Starlink

      Пассажир самолета сделал предложение девушке во время дебоша попутчика и попал на видео

      Жители европейской страны начали массово вырубать свои деревья

      Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

      Евросоюз выделит Молдавии самый большой за всю историю пакет помощи

      Атлет слишком сильно метнул ядро и попал в голову зрителю

      В Узбекистане раскрыли направленные на россиян колл-центры мошенников

      Выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет

      Канье Уэста назвали «мерзким куском мусора» после голого выхода его жены на «Грэмми»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше