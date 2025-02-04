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18:14, 4 февраля 2025Россия

При атаке ВСУ по домам в приграничье три россиянки получили ранения

В Брянской области в результате атаки ВСУ ранены три женщины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) три женщины получили ранения. Об этом сообщил глава приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, атака на село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе была совершена с помощью дронов-камикадзе. В населенном пункте частично повреждено одно домовладение. Две россиянки получили легкие осколочные ранения. Их доставили в районную больницу, где оказали медицинскую помощь.

Еще одна атака была совершена с помощью FPV-дронов на административное здание в селе Новый Ропск Климовского района. Ранения получила еще одна женщина.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник, 4 февраля, Украина выпустила по России ракету большой дальности. Ее перехватили над Азовским морем.

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