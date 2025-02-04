При атаке ВСУ по домам в приграничье три россиянки получили ранения

В Брянской области в результате атаки ВСУ ранены три женщины

В Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) три женщины получили ранения. Об этом сообщил глава приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, атака на село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе была совершена с помощью дронов-камикадзе. В населенном пункте частично повреждено одно домовладение. Две россиянки получили легкие осколочные ранения. Их доставили в районную больницу, где оказали медицинскую помощь.

Еще одна атака была совершена с помощью FPV-дронов на административное здание в селе Новый Ропск Климовского района. Ранения получила еще одна женщина.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник, 4 февраля, Украина выпустила по России ракету большой дальности. Ее перехватили над Азовским морем.