Раскрыты последние слова солиста «На-На» Левкина

Жена Левкина Марина заявила, что в последнем разговоре муж признался ей в любви

Жена бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина Марина раскрыла последние слова артиста перед его уходом из жизни. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

По словам Левкиной, во время телефонного разговора супруг сказал ей, что испытывает сильную слабость. «Тут капельница... Все, мои хорошие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я сплю здесь», — привела она слова исполнителя.

Ранее Марина Левкина раскрыла свою реакцию на новость о том, что мужа не стало. Женщина рассказала, что все произошло внезапно, и о трагедии она узнала по телефону.