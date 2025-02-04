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13:53, 4 февраля 2025Экономика

Россия резко сократила импорт семян

Замглавы Минсельхоза Афонина: Импорт семян сократился в 2024 году в 2,5 раза
Дмитрий Воронин

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Россия по итогам 2024 года сократила ввоз семян из-за рубежа почти в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Об этом на совещании в Совете Федерации (СФ) сообщила замглавы Минсельхоза РФ Марина Афонина, которую цитирует «Интерфакс».

«Это говорит о том, что наши сельхозпроизводители все-таки переходят на отечественные семена и о нашем движении в сторону импортозамещения», — прокомментировала замминистра. Другой замглавы ведомства, Андрей Разин, в конце прошлого года выражал уверенность в том, что Россия в какой-то момент начнет экспортировать семена сельхозкультур.

В свою очередь глава комитета СФ по агропродовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, говоря о резком снижении импорта, подчеркнул необходимость прийти в этой статистике «к единым цифрам и системе координат», поскольку «из разных документов мы видим разные цифры».

Год назад Минсельхоз заявил, что объем импорта семян в РФ сократился в 2023-м почти на треть, также не приводя конкретные цифры. Отмечалось, что переход на использование отечественных семян происходит постепенно, что позволяет избежать рисков для производства в сельском хозяйстве.

Согласно исследованию, проведенному селекционно-семеноводческой компанией «Русид», на результаты которого ссылается агентство, доля российских семян сои увеличилась с 43,5 процента в 2022 году до 50 процентов в прошлом. Более активную динамику, как следует из данных, показало использование отечественных семян подсолнечника, выросшее в указанный период почти вдвое — с 23 до 44 процентов. При этом год к году ввоз семян той же культуры из-за рубежа сократился в 2,3 раза, а в случае с картофелем — сразу в 34.

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