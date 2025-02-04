Россиян предупредили о встроенном в приложения из AppStore и Google Play вирусе

В приложениях из Google Play появился троян, крадущий данные криптокошельков

Россиян предупредили о новом вирусе, крадущем данные виртуальных кошельков. Об этой опасности сообщили эксперты «Лаборатории Касперского» в разговоре с РИА Новости.

Сообщается, что этот троян встроен в ряд приложений, доступных в онлайн-магазинах AppStore и Google Play. В компании объяснили, что после того как зараженная программа скачивается на телефон, она запрашивает доступ к просмотру фотографий.

С помощью модели оптического распознавания символов вирус анализирует изображения в галерее изображений, объяснили в компании. В случае, если вирус обнаружит скриншоты с данными для восстановления доступа к криптокошельку, то эта информация окажется у мошенников.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих поучаствовать в поддельной акции от маркетплейса Wildberries. Сообщалось, что злоумышленники создали поддельный сайт, на котором они просят жертв вводить данные для доступа к личному кабинету.