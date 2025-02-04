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13:20, 4 февраля 2025Экономика

В России высказались о штрафах за старые автомобили

Автоэксперт Попов усомнился в повышении штрафов для владельцев старых авто
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Информация о том, что с 1 февраля в России ввели штрафы для владельцев «старых» автомобилей, является «холостым выстрелом в воздух». Об этом заявил «Царьграду» автоэксперт Дмитрий Попов.

Согласно публикациям в СМИ, автовладельцев, чье транспортное средство старше 10 лет, могут оштрафовать на сумму от двух до пяти тысяч рублей за нарушение экологических норм. Также их могут принудить пройти техосмотр, который подорожает на 7,5 процента.

«Для того, чтобы оценивать экологический класс автомобиля, необходимо, чтобы этот экологический класс был выписан где-то в регистрационных документах. А у нас только на новые авто стали записывать их экологический класс», — заметил эксперт. Он допустил, что можно оценивать содержание выбросов СО в выхлопных газах при помощи прибора, однако в этом случае это будет неисправность, запрещающая эксплуатацию транспортного средства.

Попов подчеркнул, что нет информации о том, каким образом будет подтверждено нарушение экотребований. «С 1 сентября прошлого года действует новый перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию, и изменений в него не вносилось. Следовательно, это не связано с экологическим классом. Вопрос касается превышения допустимых норм содержания угарного газа в выхлопных газах. Эта неисправность, запрещающая эксплуатацию, существует уже очень давно», — напомнил он и заключил, что соответствующие новости являются недостоверными.

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