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16:22, 4 февраля 2025Экономика

Wildberries призвали не нарушать права продавцов

ФАС: Wildberries должна создать прозрачный механизм участия продавцов в акциях
Кирилл Луцюк

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила маркетплейсы Ozon и Wildberries о том, что они должны создать добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

ФАС напомнила, что маркетплейсы изменили условия проведения таких акций. Товары реализовывались со скидками, автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов. Антимонопольщики полагают, что в такой ситуации предприниматели серьезно рискуют, так как теряют право определять цены на собственные товары.

В связи с этим ФАС настаивает на том, что участие в акциях, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от продавца. Требуемый механизм маркетплейсы должны создать до 28 февраля 2025 года. В противном случае ведомство грозит возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Комментируя это заявление, пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ проинформировала, что маркетплейс внимательно относится к позиции регулятора и строит свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка.

«Wildberries внимательно изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес», — заявили представители компании.

Ранее появился список самых продаваемых товаров на маркетплейсах. Лидером в 2024 году оказался кислородный пятновыводитель. Его приобретают в три раза чаще, чем другой популярный товар — детские влажные салфетки.

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