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17:46, 5 февраля 2025Экономика

Аналитики ухудшили прогноз инфляции

Опрос ЦБ: Прогноз инфляции на 2025 год повышен до 6,8 процента
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Финансовые аналитики ухудшили прогноз инфляции. Данные опроса опубликованы на сайте Центробанком (ЦБ).

По данным экспертов, инфляция в текущем году составит 6,8 процента, через год — 4,6 процента, а цели достигнет в 2027 году.

Средняя ключевая ставка в 2025 году достигнет 20,5 процента годовых. Тогда как в 2026 году ее уровень составит 15 процентов годовых, годом позже 10,4 процента, считают аналитики.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев оценил возможность повышения ключевой ставки в России. Он выразил надежду на сохранение показателя на уровне 21 процента, но не исключил повышения на один — два процента.

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