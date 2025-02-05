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13:48, 5 февраля 2025Экономика

Эколог оценил сроки становления Припяти пригодной для жизни

Эколог Фролов: Через несколько миллионов лет Припять станет пригодной для жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пока не понятно, сколько времени должно пройти, чтобы в Припяти снова начали безопасно селиться и жить люди. При этом, возможно, речь идет о нескольких миллионах лет, сказал сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. В интервью «Ридусу» он рассказал о сроках восстановления города после аварии на атомной электростанции (АЭС) в близлежащем Чернобыле.

По его словам, к тому моменту от Припяти ничего не останется, «город бесследно исчезнет с лица земли». На фоне этого Фролов подметил, что эта местность в ближайшие десятилетия и даже столетия пригодной для жизни не станет. Чернобыльская зона, где находится Припять, до сих пор отравляет окрестности своей радиацией, добавил эколог.

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Фролов сказал, что когда-то можно было вывезти часть земли в районе Припяти, однако сейчас радиация проникла в глубину почвы, что осложняет весь процесс и делает его почти не возможным.

Есть еще вариант с растениями, которые впитывают в себя радиоактивные вещества. И существуют специальные виды ковыля и прочих растений. Их сажают, а потом скашивают и вывозят. С помощью этого метода можно за несколько десятилетий более-менее нейтрализовать эту почву, чтобы как-то обезопасить соседние территории

Андрей Фроловсопредседатель Союза экологических организаций Москвы

При этом, добавил эколог, сегодня никто не занимается восстановлением Припяти и зоны, близлежащей к АЭС. Там «даже наблюдение за лесами практически забросили», пожаловался специалист.

Авария на атомной электростанции (АЭС) в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года. Тогда там взорвался реактор четвертого энергоблока и наружу было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария считается самой масштабной за всю историю атомной энергетики как по предполагаемому числу пострадавших, так и по ущербу для экономики. Близлежащие территории, в том числе город Припять, стали безлюдными и превратились в запретную зону.

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