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02:26, 5 февраля 2025Интернет и СМИ

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка запросит убежище в России

Журналистка Наташа Рэй на следующей неделе запросит убежище в России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Назвавшая жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит мужчиной журналистка Наташа Рей запросит политическое убежище в России на следующей неделе. Об этом РИА Новости рассказал ее адвокат Франсуа Данглеан.

«Она пока еще не подала заявление, но она планирует это сделать на следующей неделе, вероятно, через посольство России в Париже. Она стала жертвой сфабрикованного процесса», — сказал юрист.

Он отметил, что Рей рассчитывает на помощь депутата Госдумы Петра Толстого в этом вопросе, так как его хорошо знают во Франции. Данглеан подчеркнул, что журналистка посчитала получение убежища в РФ возможным, так как Москва до этого предоставила укрытие Эдварду Сноудену.

Ранее Рей попросила политическое убежище в России. Она также намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, поскольку судебный процесс в ее отношении проводится с нарушениями.

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